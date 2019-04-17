В Харькове поезд насмерть сбил мужчину

16 апреля в 20:56 в полицию поступило сообщение о том, что в пределах железнодорожной станции «Новоселовка» вблизи улицы Вагонной обнаружили тело неизвестного мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об этом правоохранителям сообщил машинист грузового поезда.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что погибшим является 61-летний харьковчанин.

По предварительной информации, мужчину сбил поезд. На его теле обнаружили травмы, характерные для травм от ДТП на железной дороге.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.