В Харькове поезд насмерть сбил мужчину

31 декабря 2019 г. 16:30

Сегодня, 31 декабря, в Новобаварском районе Харькова поезд насмерть сбил мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Липовая Роща поезд сообщением «Харьков - Лозовая» сбил 51-летнего жителя города Дергачи. От полученных травм пострадавший погиб.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

Как отмечается, движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

Информация внесена в Единый реестр учета Новобаварского отдела полиции.

Следователем решается вопрос о внесении данных о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

 

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