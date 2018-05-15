В Харькове поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

15 мая 2018 г. 12:25
147 просмотров

14 мая около 22.54 на улице Герцена на 786 километре электропоезд сообщением «Лихачево - Харьков» сбил неизвестного мужчину возрастом около 60-65 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм мужчина скончался.

Машинист поезда осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Движение поездов останавливалось с 22.40 до 00.34.

Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.

Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

Правоохранители просят какую-либо информацию о погибшем сообщать в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.