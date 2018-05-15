В Харькове поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

14 мая около 22.54 на улице Герцена на 786 километре электропоезд сообщением «Лихачево - Харьков» сбил неизвестного мужчину возрастом около 60-65 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм мужчина скончался.

Машинист поезда осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Движение поездов останавливалось с 22.40 до 00.34.

Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.

Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

Правоохранители просят какую-либо информацию о погибшем сообщать в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.