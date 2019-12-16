В Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

15 декабря около 17:30 на остановочном пункте «предузловой» в Харькове на железнодорожных путях погиб 24-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации полиции, парень сознательно лег на рельсы перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось.

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Движение транспорта прекращалось примерно на 2 часа.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.