В Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

16 декабря 2019 г. 15:45
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15 декабря около 17:30 на остановочном пункте «предузловой» в Харькове на железнодорожных путях погиб 24-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации полиции, парень сознательно лег на рельсы перед приближающимся грузовым поездом. 

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось. 

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Движение транспорта прекращалось примерно на 2 часа.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

 

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