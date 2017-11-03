В Харькове погиб рабочий

ЧП произошло на территории общества в Плодовом проезде в Новобаварском районе накануне, 2 ноября, в 9:35.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 45-летний мужчина выполнял работы по разгрузке вагона с щебнем. Во время разгрузки мужчину придавило шлюзом. Он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.