В Харькове погиб рабочий

03 ноября 2017 г. 10:17

ЧП произошло на территории общества в Плодовом проезде в Новобаварском районе накануне, 2 ноября, в 9:35.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 45-летний мужчина выполнял работы по разгрузке вагона с щебнем. Во время разгрузки мужчину придавило шлюзом. Он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

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