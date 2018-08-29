В Харькове погиб, выпав из окна, четырехлетний ребенок

29 августа 2018 г. 14:03
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Сегодня, 29 августа, около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна 6-го этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

Предварительно полицейские установили, что детская кроватка находилась у открытого окна.

Мать мальчика в это время находилась дома и спала.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

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