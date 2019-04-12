В Харькове "погорел" на взятке в три тысячи долларов госисполнитель (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали за получение неправомерной выгоды старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб ГУ юстиции в Харьковской области.

Об этом сообщил Начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула в своем Facebook.

Оперативники установили, что чиновник требовал у руководителя местного торгового комплекса 3 тысячи долларов . За эту сумму госисполнитель обещал не применять к бизнесмену мер по принудительному исполнению судебного решения и закрыть исполнительное производство.

Правоохранители задержали гоcисполнителя в одном из кафе вблизи места работы после получения им всей суммы неправомерной выгоды. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК.

Решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности руководства районной исполнительной службы к преступлению.

Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области