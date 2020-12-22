В Харькове полицейские нашли наркотики в ночном клубе

В ночном клубе на улице Куликовской в Киевском районе Харькова правоохранители обнаружили наркотические вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в ​​ночь с 18 на 19 декабря в развлекательном заведении был проведен обыск в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

На территории клуба полицейские обнаружили около 20 граммов наркотиков различных видов. Также в заведении работники полиции обнаружили 75 человек, которые отдыхали вопреки действующим запретам.

Сейчас работа ночного клуба приостановлена.

Правоохранители устанавливают владельцев развлекательного заведения.