В Харькове полицейские разоружили мужчину, который ходил по улице с автоматом

04 января 2020 г. 19:16
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4 января в 13:06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит мужчина, у которого в руках предмет, похожий на автомат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. 

Полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, у которого при себе было ружье.

По его словам, он хотел сдать оружие в ломбард.

Вещественное доказательство у него изъяли. 

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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