В Харькове полицейский начальник разбил об столб служебное авто. Новые подробности

Напомним, что вчера, 4 июля, около 22-40 на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Водитель «Фольксвагена», заместитель начальника следственного управления, совершил наезд на столб. Правоохранитель был доставлен в одну из больниц города. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Согласно выводам медицинского обследования, работник полиции находился за рулем трезвым.

По данному факту назначено служебное расследование, которое осуществляется инспекцией по личному составу УКЗ Главного управления. На время его проведения полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ход служебного расследования находится на контроле руководства областного главка полиции. О его результатах обязательно будет проинформирована общественность.