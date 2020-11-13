В Харькове полиция пришла к мужчине с обыском: он угрожает взорвать себя гранатой

В Харькове мужчина во время проводимого полицией обыска достал гранату и угрожает правоохранителям, что взорвет ее.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации полиции, сегодня в 08:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к домовладению жителя района с целью проведения санкционированного обыска.

Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, стал угрожать ее взорвать.

На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления «КОРД», специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В силу введена специальная полицейская операция «Гром».

Информация внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.