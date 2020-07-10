В Харькове после драки умер иностранец

В Харькове после драки умер молодой иностранец.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 10 июля около 00:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер мужчина.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в карете «скорой» во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана.

Знакомые погибшего рассказали, что перед этим вблизи места происшествия у них произошла драка с неизвестными, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.

По предварительным данным, мужчина мог получить опасные для жизни травмы во время драки.

На теле умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружили и направили на исследование.

Данный факт внесен в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас полицейские принимают меры по установлению и оповещению родственников умершего.