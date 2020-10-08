В Харькове потушили масштабный пожар. С какими сложностями столкнулись спасатели?

Большое количество очагов возгорания и сильный ветер. Именно эти факторы добавили хлопот спасателям в борьбе с огненной стихией в поселке Жихарь. Гореть там начало накануне в полдень, и только сегодня в половине седьмого утра пожарные окончательно ликвидировали все очаги возгорания.

Огонь распространился на более чем полусотни гектаров, говорит пресс-секретарь чрезвычайников Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Там вулиця Камишова іде, а з іншого боку вулиця Мічурінська - і це очерет. Коли ми кажемо 30 гектарів - це не 100 процентів. Там більше, гектарів десь 60 буде

Специалисты рассматривают три версии возгорания - сжигание мусора, неосторожное обращение с огнем и занос открытого источника огня. По факту пожара в Основянском районе полиция открыла уголовное производство.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

Згоріло - один заброшений будинок, де ніхто не проживав. 3 сараї заброшені, площа 20 метрів кожний. І згоріла криша одного житлового будинку, площею 100 квадратних метрів. Відносно причин пожежі - встановлюються свідки. Виникло все вдень, вітер був сильний. Болото те, озеро - воно пересохло, тому вигорів і цей очерет, і вигоріла та трава, яка була сухою

А вот в селе Шлях Валковского района сегодня ночью выгорело 4 тонны семян подсолнечника. Оно хранилось в хозяйственной постройке на территории частного дома. Однако, говорит Лупандин, последствия пожара могли быть еще хуже, но, к счастью, люди своевременно позвали на помощь.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

На подвір’ї горить господарча споруда, в якій знаходиться насіння соняшника, площа складає біля 30 квадратних метрів. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні господарчі споруди та двом житловим будинкам. Один з будинків знаходився на відстані 3-4 метра, а площа 30 квадратів. А ще поруч там знаходяться господарчі споруди

Только за минувшие сутки в регионе огонь уничтожил 132 гектара сухой растительности, а это - более ста пожаров в природных экосистемах.

Большинство - из-за человеческого легкомыслия - сжигания мусора на прилегающих участках и неосторожного обращения с огнем.