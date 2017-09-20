В Харькове поймали банду квартирных воров

В Харькове были задержаны четверо граждан из Грузии, которые совершали квартирные кражи. Подозреваемые жили в городе Харькове, нигде не работали и употребляли наркотические средства.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 18 сентября в Московский отдел полиции поступило обращение от 70-летней женщины. Она сообщила, что из ее квартиры неизвестные похитили деньги - 500 гривен и 200 долларов США.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

У подозреваемых изъяты денежные средства, перчатки, часы, инструменты, автомобиль «Опель Вектра» польской регистрации.

Граждане Грузии задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.