В Харькове задержали группу квартирных воров

Правоохранители задержали одного из преступников во время попытки совершения кражи с проникновением в квартиру путем взлома секретов замков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ НП Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его информации, во время осмотра у него изъяли профессиональное орудие для квалифицированного взлома замков.

Впоследствии были задержаны и его подельники, в том числе женщина. Она занималась сбором информации о квартирах состоятельных лиц и выставляла так называемые "метки", по которым можно было определить наличие хозяев дома.

Во время обысков у задержанных изъяты похищенные вещи – вещественные доказательстве по более, чем 40 эпизодам. Преступления зарегистрированы на территории почти всех районов Харькова.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленников наркотические вещества и гранату РГД-5 с запалом.

Во время досудебного расследования установлено, что организатором преступной группировки является 47-летний гражданин Грузии, который поддерживает так называемое "воровское движение". Второй член группы, в возрасте 28 лет, тоже уроженец Грузии - квалифицированный квартирный вор.

Женщина 1982 года рождения занимался сбытом похищенного имущества через сеть Интернет. Все преступники проживали в Харькове и имеют судимости за совершение краж.

Кроме того, действия группы координировались через граждан Грузии – 43-летнего мужчины и 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции.

Проводится досудебное расследование по статье "Кража" Уголовного кодекса Украины. Одного из членов группы уже арестованы, в отношении других решается вопрос об избрании меры пресечения.