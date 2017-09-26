В Харькове поймали квартирного вора

26 сентября 2017 г. 10:09
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30-летний мужчина ворвался в квартиру харьковчанина, из которой вынес ювелирные изделия и 2500 гривен.

ЧП произошло еще в июне,  а на  днях злоумышленника задержали.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, хозяин дома застал вора в тот момент, когда он уже покидал помещение с похищенными вещами, и пытался остановить его. Но правонарушитель применил газовый баллончик и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность злоумышленника.

Мужчине сообщили  о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия было установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

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