В Харькове поймали мужчину за во время изготовления наркотиков

10 июня 2017 г. 17:03
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Накануне на улице Академика Павлова сотрудники полиции застали мужчину во время вываривания маковой соломки, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

У мужчины изъяли бутылки с веществом бурого цвета, медицинский шприц и принадлежности для изготовления наркотиков. Изъятые вещественные доказательства отправлены на исследование.

По факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 ст.309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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