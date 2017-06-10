В Харькове поймали мужчину за во время изготовления наркотиков

Накануне на улице Академика Павлова сотрудники полиции застали мужчину во время вываривания маковой соломки, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

У мужчины изъяли бутылки с веществом бурого цвета, медицинский шприц и принадлежности для изготовления наркотиков. Изъятые вещественные доказательства отправлены на исследование.

По факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 ст.309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.