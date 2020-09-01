В Харькове поймали нарколога на незаконной выдаче рецептов на приобретение наркотических средств

01 сентября 2020 г. 10:19
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В Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, к совершению преступления был причастен 58-летний врач-нарколог одного из медицинских центров Харькова.

31 августа ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Медику грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное следствие продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление других фактов незаконной деятельности харьковчанина.

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