В Харькове поймали наркоторговцев, которые ежедневно получали 18 тыс. грн. за продажу метадона

Полицейские задержали трех участников наркогруппировки, которые сбывали наркотические средства через «закладки» и во время личных встреч с покупателями. Следователи установили, что наркоторговцы получали ежедневно почти 18 000 гривен за сбыт около полсотни чеков метадона.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в управление противодействия наркопреступности поступила информация о группе лиц, занимающихся на территории Харькова распространением метадона стоимостью 450 гривен за дозу. Перечисление денег за «товар» осуществлялось на банковские карточки разных банков, а также через пополнение счетов различных мобильных операторов.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские во время досудебного расследования установили, что организовала деятельность преступной группы 35-летняя жительница Харьковской области. К криминальному бизнесу женщина привлекла двух своих знакомых. Группа орудовала около двух лет.

51-летний харьковчанин обеспечивал поставки наркотического средства из Запорожья в Харьков, непосредственно осуществлял сбыт метадона через «закладки» и при личной встрече с покупателями. Также он передавал наркотическое средство 54-летнему «закладчику» для распространения среди наркозависимых лиц.

23 июня правоохранители провели четыре одновременных санкционированных обыска, разоблачили и задержали всех участников наркогруппировки.

В ходе обыска дома организатора группы в Запорожье полицейские обнаружили и изъяли пакет с метадоном общим весом около 10 граммов, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, ее «рабочий» телефон, с помощью которого она осуществляла связь с покупателями.

По месту жительства 51-летнего харьковчанина изъято 48 «чеков» с метадоном общим весом около 17 граммов, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, денежные средства в сумме 6000 гривен, полученные от сбыта наркотического средства.

В квартире 54-летнего «закладчика» правоохранители обнаружили 97 «чеков» с метадоном общим весом около 34 граммов, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, «черновые записи» оборота наркотиков.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Все участники группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.