В Харькове поймали подростка, который воровал телефоны

07 октября 2017 г. 10:13
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Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, накануне поступили сообщения от 52 и 56-летних жителей города Харькова. Они рассказали, что на улице к ним подбежал неизвестный парень. Применив физическое насилие, он забрал их мобильные телефоны. Пострадавшие подробно описали приметы нападавшего.

По «горячим следам» сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили 16-летнего злоумышленника. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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