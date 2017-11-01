В Харькове поймали пьяного нелегала за рулем

01 ноября 2017 г. 14:36
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Сегодня  утром на улице Кирилловской патрульные заметили автомобиль Деу Нексия, который ехал с одной  работающей фарой ближнего света, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Когда  патрульные решили сообщить водителю о поломке, тот неожиданно попытался сбежать от полиции. однако был задержан.

При задержании обнаружилось, что водитель был нетрезв и не имел водительских прав и документов на автомобиль. При установлении личности водителя выяснилось, что мужчина пребывает на территории Украины незаконно.

Водителя задержали и составили админпротокол по ст.130 КУоАП, а также постановление по ст.126 КУоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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