В Харькове поймали пьяного нелегала за рулем

Сегодня утром на улице Кирилловской патрульные заметили автомобиль Деу Нексия, который ехал с одной работающей фарой ближнего света, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Когда патрульные решили сообщить водителю о поломке, тот неожиданно попытался сбежать от полиции. однако был задержан.

При задержании обнаружилось, что водитель был нетрезв и не имел водительских прав и документов на автомобиль. При установлении личности водителя выяснилось, что мужчина пребывает на территории Украины незаконно.

Водителя задержали и составили админпротокол по ст.130 КУоАП, а также постановление по ст.126 КУоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.