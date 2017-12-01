В Харькове поймали серийного вора

Мужчина проникал в гаражи и похищал инструменты.

Как рассказали в отделле коммуникации ГУНП в Харьковской области, за месяц подозреваемый совершил три кражи.

Своими действиямион нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 3,4 тыс. грн.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому в судебном порядке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.