В Харькове поймали серийного вора

01 декабря 2017 г. 10:45
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Мужчина проникал в гаражи и похищал инструменты.

Как рассказали в отделле коммуникации ГУНП в Харьковской области,  за месяц подозреваемый совершил три кражи.

Своими действиямион нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 3,4 тыс. грн.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому в судебном порядке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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