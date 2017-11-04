В Харькове поймали торговца психотропными препаратами

Харьковские правоохранители задержали 45-летнего мужчину за сбыт психотропного вещества, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

В ходе обыска квартиры мужчины полицейские изъяли два полимерных пакетов, внутри которых находилось вещество белого и синего цвета, четыре полимерных пакета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, внешне похожую на коноплю, весом около 6 граммов, бумажный пакет с веществом растительного происхождения, весом около 3 грамма, веса и деньги.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.