В Харькове пожар на территории бывшего завода "Красный химик"

Спасатели ликвидируют пожар в одноэтажном производственно-складском здании на территории бывшего завода "Красный химик". Об этом сообщает ГСЧС.

"14 декабря в 14:12 в Харькове по ул. Новожановская, 1 на территории бывшего завода "Красный химик" в одноэтажном производственно-складском здании возник пожар на площади около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В 15:12 возгорание локализовали на площади 500 кв. м, продолжается ликвидация. К работам привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.