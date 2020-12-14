В Харькове пожар на территории бывшего завода "Красный химик"

14 декабря 2020 г. 17:56
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Спасатели ликвидируют пожар в одноэтажном производственно-складском здании на территории бывшего завода "Красный химик". Об этом сообщает ГСЧС.

"14 декабря в 14:12 в Харькове по ул. Новожановская, 1 на территории бывшего завода "Красный химик" в одноэтажном производственно-складском здании возник пожар на площади около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В 15:12 возгорание локализовали на площади 500 кв. м, продолжается ликвидация. К работам привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

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