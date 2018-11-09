В Харькове пожилой мужчина стулом убил жену (фото)
09 ноября 2018 г. 15:17
Трагедия случилась 8 ноября в Основянском районе города. В одной из квартир обнаружено тело пожилой женщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
Полицейские установили, что накануне между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил стул и нанес 79-летней жене несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм она скончалась.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 80-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он находится под стражей.