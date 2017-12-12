В Харькове при пожаре из общежития эвакуировали 45 студентов. Есть пострадавшие

11 декабря в 22:00 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже 16-этажного студенческого общежития на улице Молочной, 3 в Харькове, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При разведке спасатели установили, что пожар возник в подсобном помещении обслуживающего персонала и перекинулся на коридор.

Общая площадь пожара составляла 5 кв.м.

До прибытия спасателей студенты помогли выйти на свежий воздух электрику, 1954 года рождения.

Мужчина получил ожоги тела и правой руки и был госпитализирован в 4-ю больницу Харькова.

В результате пожара образовалось сильное задымление. Спасатели эвакуировали жильцов из общежития.

Из опасной зоны спасатели вывели 45 студентов.Одному из них, 20-летнему парню, стало плохо и он обратился за помощью к медикам скорой. После осмотра студента с отравлением угарным газом медики отправили во 2-ю городскую больницу.

Пожар локализовали в 22:21, в 22:57 - ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.