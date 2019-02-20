В Харькове при пожаре из задымленного дома спасли мужчину

20 февраля 2019 г. 10:18
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Утром 20 февраля 2:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на 5-х владельцев на улице Минской, 56.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши дома и перекрытия в двух квартирах.

Из задымленного жилья спасатели вынесли мужчину 1951 года.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего с диагнозом отравление угарным газом в 4-ю больницу.

В 3:11 пожар спасатели локализовали и в 3:53 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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