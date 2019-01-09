В Харькове при пожаре разорвало трубу мусоропровода в многоэтажке

8 января 10:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в двенадцатиэтажное жилом доме по ул. Ильинской, 61 в Харькове.
Об этом сообщили в Холодногорском РО ГУ ГСЧС В Харьковской области.
Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен мусоропровод жилой 12-этажки, от высокой температуры на 7-моему этаже разорвало трубу мусоропровода.
Площадь пожара составляла около 3 кв.м.
Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи.
Некоторые жильцы дома нуждались в помощи, чтобы их безопасно эвакуировали на свежий воздух. В результате происшествия никто не пострадал.
В 19:35 пожар спасатели локализовали, а уже в 20:03 полностью ликвидировали.
Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.