В Харькове при пожаре разорвало трубу мусоропровода в многоэтажке

09 января 2019 г. 14:18
284 просмотра

8 января 10:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в двенадцатиэтажное жилом доме по ул. Ильинской, 61 в Харькове.

Об этом сообщили в Холодногорском РО ГУ ГСЧС В Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен мусоропровод жилой 12-этажки, от высокой температуры на 7-моему этаже разорвало трубу мусоропровода.

Площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи.

Некоторые жильцы дома нуждались в помощи, чтобы их безопасно эвакуировали на свежий воздух. В результате происшествия никто не пострадал.

В 19:35 пожар спасатели локализовали, а уже в 20:03 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.