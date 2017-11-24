В Харькове при пожаре в сторожке предприятия погиб мужчина

24 ноября после полуночи поступило сообщение о пожаре на территории одного из частных предприятий, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание возникло в отдельно стоящем здании охраны предприятия.

Прибывшие на вызов спасатели при разведке пожара обнаружили, что сторожка внутри полностью охвачена огнем на площади 15 кв.м. Когда спасатели сбили пламя, то обнаружили тело погибшего охранника, 1954 года рождения.

В 1:07 огонь локализовали, в 02:30 полностью ликвидировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причину пожара.