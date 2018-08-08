В Харькове при работе с пилой во дворе своего дома погиб мужчина

08 августа 2018 г. 15:31
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Во дворе частного дома по улице Барнаульской в Харькове было обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что 7 августа 2018 около 17 часов пострадавший проводил ремонтные работы во дворе с использованием «болгарки».

В ходе работы шлифовальный круг, установленный на инструменте, разорвался, и одна из частей нанесла потерпевшему резаную рану брюшной полости.

От полученной травмы мужчина скончался до приезда врачей.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации события.

 

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