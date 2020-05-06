В Харькове прикрыли очередной игровой салон

Харьковские правоохранители задокументировали незаконную деятельность по предоставлению платных услуг доступа к игровым автоматам в помещении на Московском проспекте. Об этом сообзили в ГУНП в Харьковской области. Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

5 мая текущего года детективы следственного управления и работники отдела специальной полиции провели обыск в игровом заведении, в ходе которого изъяли 9 мониторов, 6 системных блоков и другую технику, с помощью которой предоставлялся доступ к стимуляторам азартных игр, а также листы с черновыми записями и мобильный телефон.

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается.