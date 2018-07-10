В Харькове продолжают "минировать" бизнес-центры и магазины

В течение суток 9-10 июля дежурной смене ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступали анонимные электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах в помещениях магазинов, торговых, бизнес- и фитнес-центров в Харькове.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В частности, в сообщениях о заложенной взрывчатке указывались следующие адреса:

Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр TelesensVentures, 11.50; 13.28,17.21; 19.21; 03.36 (10.07).

Киевский район, ул. Алчевских, 31 бизнес-центр «Авалон», в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21; 02.00 (10.07).

Киевский район, ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр Parallel'50, в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон», о 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр CityHall в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Московский район, Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер», в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин S-Tel, о 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин S-Tel, о 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Слободской район, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС», в 11.50; 13.28; 15.36; 17.21; 19.21.

Московский район, Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП», 11.50; 13.28; 17.21; 19.21. Киевский район, ул. Сумская, 10, «Аве Плаза», в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Шевченковский район, ул. Сумская, 85, фитнес-клуб «Тетра», в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Слободской район, пр-кт Московский, 86а, фитнес-клуб «Стимул», в 11.50; 1328; 17.21; 19.21.

Шевченковский район, ул. О.Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект», в 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т», 11.50; 13.28; 17.21; 19.21.

На места расположения объектов выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий эвакуировали посетителей и персонал, обследовали помещения и прилегающую территорию.

Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружили.

Обследование всех помещений и прилегающих территорий специалисты закончили в 7 часов утра 10 июля.