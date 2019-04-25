В Харькове продолжаются массовые минирования: людей эвакуировали

25 апреля 2019 г. 12:35
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, информации о закладке взрывчатки в учебных заведениях города, на рынке на улице Тринклера, 8,  а также зданиях на улицах Данилевского, 5, Балакирева, 45 и проспекте Науки, 20  и гольф-клуба на улице Курчатова, 31 поступили в полицию 25 апреля около 9:37.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

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