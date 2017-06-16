Смертельная авария на Окружной: в полиции открыли уголовное производство

По факту аварии на перекрестке улицы Лагерной и автодороги Киев-Харьков-Довжанский открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, событие произошло 15 июня около 13:30 . 42-летний водитель автомобиля «Мерседес», который по предварительным данным, двигался со стороны Алексеевского жилмассива в направлении улицы Полтавский шлях, совершил выезд на встречную полосу. После чего столкнулся с недвижимым автомобилем «Дэу Ланос».

В результате столкновения 31-летний водитель автомобиля «Дэу» и его 25-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте. Водитель автомобиля «Мерседес» с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение Харькова.