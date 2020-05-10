В Харькове произошла перестрелка из-за угона автомобиля - соцсети

10 мая 2020 г. 16:49
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В Харькове сегодня днем, 10 мая, произошла перестрелка из-за попытки угона автомобиля.

Об этом сообщается в одном из харьковских телеграм-каналов.

«В городе введён план-перехват! Перестрелка.
Попытка угона BMW X6  на ул. Минской (Шатиловка), ехали патрульные, увидели, как взламывают, начали предпринимать оперативные действия по задержанию, но эти ублюдки открыли огонь, сбили полицейского и смылись на белом пежо 206 с чёрным верхом! В розыске Peugeot 206 с номерным знаком EFG 682», - говорится в сообщении.

По информации из соцсетей, сейчас на Минской стоит 4 экипажа полиции.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области данную информацию пока не прокомментировали.

 

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