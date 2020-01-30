В Харькове произошла стрельба и взрыв: на месте работает полиция

30 января 2020 г. 14:52
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова, которое произошло сегодня днем. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 30 января, в 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором, предположительно, может находиться пострадавший, однако точной информации о возможных пострадавших пока нет.

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и устанавливает местонахождение автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, по информации директора Областного дома ребенка №2 Елены Чистилиной, никто из сотрудников детдома и детей не пострадал.

Здание также цело. Взрыв они слышали, видят сейчас, что на проезжей части работает полиция, однако подробностей происшествия не знают.

Все обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

 

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