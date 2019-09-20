 

Сразу два серьезных ДТП: сбитый пешеход и три разбитых машины

20 сентября 2019 г. 19:06
Автор: Андрей Несмиян
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Сразу два серьезных ДТП произошло в городе накануне - один сбитый пешеход и столкновения сразу трех машин - за один вечер.

На улице Сергея Грицевца мужчина попал под колеса автомобиля «Chevrolet». По информации полиции, 45-летний пешеход нарушил правила дорожного движения.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

На місці поліцейські встановили, що 21-річний водій автомобіля «Chevrolet» рухався на зелений сигнал світлофора та допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 45-річний громадянин помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

А вот на Героев труда - перед гипермаркетом "Караван" - столкнулись сразу три автомобиля. Водитель автомобиля "Lada Kalina" столкнулся с автомобилем "Chevrolet" и автомобилем "ЗАЗ".
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, говорят в пресс-службе патрульной полиции. Добавляют: на водителя автомобиля "Lada Kalina" копы составили протокол по ст. 124 КУоАП.
 

Видео: 

Сразу два серьезных ДТП: сбитый пешеход и три разбитых машины- 20.09.19

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