Сразу два серьезных ДТП: сбитый пешеход и три разбитых машины

Сразу два серьезных ДТП произошло в городе накануне - один сбитый пешеход и столкновения сразу трех машин - за один вечер.

На улице Сергея Грицевца мужчина попал под колеса автомобиля «Chevrolet». По информации полиции, 45-летний пешеход нарушил правила дорожного движения.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

На місці поліцейські встановили, що 21-річний водій автомобіля «Chevrolet» рухався на зелений сигнал світлофора та допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 45-річний громадянин помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

А вот на Героев труда - перед гипермаркетом "Караван" - столкнулись сразу три автомобиля. Водитель автомобиля "Lada Kalina" столкнулся с автомобилем "Chevrolet" и автомобилем "ЗАЗ".

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, говорят в пресс-службе патрульной полиции. Добавляют: на водителя автомобиля "Lada Kalina" копы составили протокол по ст. 124 КУоАП.

