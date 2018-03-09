В Харькове пропал мужчина

09 марта 2018 г. 10:53
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Харьковские правоохранители разыскивают Сергея Колесника, 1972 года рождения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина 7 марта ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 174 см, темные волосы, нос искривлен.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном бежевого цвета, черные спортивные штаны, сапоги черного цвета.

Мужчина имеет татуировку на руке в виде надписи китайскими иероглифами и цветка лотоса.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим доступным способом.

 

 

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