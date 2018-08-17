В Харькове пропал подросток

17 августа 2018 г. 10:40
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Харьковские правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Владислава Ляпина – 2002 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Парень 13 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Подросток ростом 150 см, имеет худощавое телосложение, волосы короткие  русые, глаза голубые.

Полиция просит любую информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, (057) 93-31-15 или иным доступным способом.

 

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