В Харькове пропал подросток

Харьковские правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Владислава Ляпина – 2002 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Парень 13 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Подросток ростом 150 см, имеет худощавое телосложение, волосы короткие русые, глаза голубые.

Полиция просит любую информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, (057) 93-31-15 или иным доступным способом.