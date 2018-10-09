В Харькове пропал подросток

09 октября 2018 г. 9:06
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Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего Михальского Руслана Романовича 14.03.2001 г.р.

Как сообщили в пресс-службе полиции метрополитена ГУНП в Харьковской области.

Около 15-30 парень зашел на станцию ​​Харьковского метрополитена "Армейская" и уехал в неизвестном направлении.

Пропавший парень имеет рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Он был одет в зеленую куртку, красную кофту, джинсы светло-синего цвета и голубые кроссовки.

Парень имел при себе большой желтый рюкзак.

Полиция просит располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого обращаться по телефону: 102 или 0577360747 или в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области, расположенного на улице Плехановской, 119/1.

 

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