В Харькове пропал подросток

15 января 2019 г. 10:07
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В Харькове пропал 12-летний подросток - Владислав Королев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, утром 13 января мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемый имеет рост около 150 см, худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы.

Подросток был одет в серую короткую куртку с белым воротником, серую шапку с черными полосами, черный свитер-гольф, спортивные штаны и черные сапоги-угги.

Правоохранители просят информацию о разыскиваемом сообщать в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельського, 1 / 32, или другим удобным способом.

 

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