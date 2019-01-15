В Харькове пропал подросток

В Харькове пропал 12-летний подросток - Владислав Королев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, утром 13 января мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемый имеет рост около 150 см, худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы.

Подросток был одет в серую короткую куртку с белым воротником, серую шапку с черными полосами, черный свитер-гольф, спортивные штаны и черные сапоги-угги.

Правоохранители просят информацию о разыскиваемом сообщать в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельського, 1 / 32, или другим удобным способом.