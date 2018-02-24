В Харькове пропал ребенок

Правоохранители устанавливают местонахождение Филиппа Ткача, 2003 года рождения, который 23 февраля ушел из школы и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Приметы мальчика: на вид 14-15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Подросток был одет в куртку с капюшоном синего цвета, серый классический костюм, шапку черного цвета с белыми полосками.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить ее в Слободской отдел полиции по телефонам: 737-23-46, 102, 097-032-06-20 или другим доступным способом.