В Харькове пропал ребенок

24 февраля 2018 г. 12:48
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Правоохранители устанавливают местонахождение Филиппа Ткача, 2003 года рождения, который 23 февраля ушел из школы и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Приметы мальчика: на вид 14-15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Подросток был одет в куртку с капюшоном синего цвета, серый классический костюм, шапку черного цвета с белыми полосками.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить ее в Слободской отдел полиции по телефонам: 737-23-46, 102, 097-032-06-20 или другим доступным способом.

 

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