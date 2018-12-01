В Харькове пропала девочка-подросток

01 декабря 2018 г. 10:00
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В Харькове пропала несовершеннолетняя Марченко Вероника Александровна.

Как сообщили в отделе превенции ГУНП в Харьковской области, 30 ноября около 19 часов 30 минут 15-летняя харьковчанка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшей девочке на вид 14-15 лет, рост 170 см, она имеет спортивное телосложение, длинные свето-русые волосы и голубые глаза.

Девушка была одета в куртку «парка» цвета хаки, черные брюки, черные ботинки, темно-синюю вязаную шапка с бубном, шарф хомут темно синего цвета.

При себе она имела рюкзак черный с желтыми смайликами.

Правоохранители просят всех владеющих любой информацией о месте нахождения разыскиваемой срочно сообщать в полицию по телефонам: 0577004304, 102, 0685701200 или другим удобным способом.

 

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