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18 сентября 2019 г. 9:50
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В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области, полицейские разыскивают Маргариту Береговую, 2003 года рождения.

Девушка, которая проживает в реабилитационном центре "Гармония", 17 сентября около 12:00 ушла из училища и не вернулась.

Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка имеет рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, глаза карие.

Пропавшая была одета в темные джинсы и светлую рубашку.

Правоохранители просят всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию по телефонам: 0577004304 или 102.

 

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