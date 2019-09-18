В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области, полицейские разыскивают Маргариту Береговую, 2003 года рождения.

Девушка, которая проживает в реабилитационном центре "Гармония", 17 сентября около 12:00 ушла из училища и не вернулась.

Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка имеет рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, глаза карие.

Пропавшая была одета в темные джинсы и светлую рубашку.

Правоохранители просят всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию по телефонам: 0577004304 или 102.