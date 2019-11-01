В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка

01 ноября 2019 г. 9:39
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В Харькове разыскивают пропавшую Олесю Лободу, 2002 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 октября девушка ушла к подруге и до настоящего времени не вернулась.

Девушка имеет рост 158 см, светлые волосы, а также  пирсинг на лице и татуировки на запястье левой руки.

Она была одета в куртку коричневого цвета, черные брюки, черные кроссовки.

По предварительным данным, девушка может находиться в Киеве с подругой.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой сообщать её в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

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