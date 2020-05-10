В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка

10 мая 2020 г. 18:18
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В Харькове полиция устанавливает местонахождение Виолетты Ермиловой, 2006 года рождения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась.

Разыскиваемой на вид 13-14 лет, девушка высокого роста, имеет полное телосложение и длинные русые волосы.

Она была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о разыскиваемой девушке, сообщить ее в Индустриальный отдел полиции по телефону: (0572) 93-31-15.

 

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