В Харькове пьяная женщина пыталась убить собственного мужа

1 декабря в дежурную часть Слободского отдела полиции поступила информация о том, что в больницу доставили 42-летнего мужчину с многочисленными ножевыми ранениями.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, травмы потерпевшему нанесла 29-летняя жена. Во время совместного употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора. Женщина нанесла мужчине удары в область живота, предплечья и лицо.

Во время осмотра были изъяты 2 кухонных ножиа и одежда женщины.

Следствием отделом Слободского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас женщине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.