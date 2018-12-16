В Харькове пьяная женщина ударила мужа ножом

14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из дома в больницу с ножевым ранением живота доставили 43-летнего мужчину.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что 13 декабря при ссоре во время совместного употребления спиртного женщина ударила ножом своего сожителя.
Пострадавший решил в больницу сразу не обращаться.
На следующий день пострадавшему стало плохо, ему вызвали скорую помощь.
54-летняя харьковчанка призналась полицейским в причинении ножевого ранения мужчине.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.