В Харькове пьяная женщина выпала из окна

14 сентября 2017 г. 12:21
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Происшествие произошло в Индустриальном районе Харькова.

13 сентября в 13:20 в больницу была доставлена 37-летняя жительница города Харькова.

У нее констатировали закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом конечностей. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, женщина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности выпала из окна своей квартиры, расположенной на 5-м этаже.

Факт события зарегистрирован в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

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