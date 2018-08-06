В Харькове пьяный мужчина убил своего гостя и избил его подругу топором при попытке изнасилования

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Основянского района обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.

Как установили полицейские, погибший со своей сожительницей пришел в гости к подозреваемому.

После застолья с употреблением алкоголя хозяин начал добиваться подруги товарища.

Женщина стала сопротивляться злоумышленнику, в результате чего тот схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове и ногам, от которых она потеряла сознание.

В конфликт вмешался сожитель потерпевшей, и между мужчинами началась драка.

Злоумышленник нанес противнику около 15 ударов топором по голове, от которых тот скончался.

После убийства злоумышленник покинул дом.

Подозреваемый арестован и находится под стражей.

По данному факту открыты уголовные производства по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.п.10,13 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия ) Уголовного кодекса Украины.

По максимальным санкциям данных статей злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.