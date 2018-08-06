В Харькове пьяный мужчина убил своего гостя и избил его подругу топором при попытке изнасилования

06 августа 2018 г. 17:34
4 просмотра

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Основянского района обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.

Как установили полицейские, погибший со своей сожительницей пришел в гости к подозреваемому.

После застолья с употреблением алкоголя хозяин начал добиваться подруги товарища.

Женщина стала сопротивляться злоумышленнику, в результате чего тот схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове и ногам, от которых она потеряла сознание.

В конфликт вмешался сожитель потерпевшей, и между мужчинами началась драка.

Злоумышленник нанес противнику около 15 ударов топором по голове, от которых тот скончался.

После убийства злоумышленник покинул дом.

Подозреваемый арестован и находится под стражей.

По данному факту открыты уголовные производства по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.п.10,13 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия ) Уголовного кодекса Украины.

По максимальным санкциям данных статей злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

 

Видео: 

У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння тяжких злочинів

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.